اليوم السابع
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ضبط 4 مصانع غير مرخصة بالقناطر الخيرية.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 03:09 م
ضبط 4 مصانع غير مرخصة بالقناطر الخيرية.. صور ضبط مصنع للشاى غير مطابق للمواصفات
القليوبية - نيفين طه

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نجحت شرطة المسطحات المائية بالقليوبية فى ضبط 4 مصانع غير مرخصة للزيت والشاى وتصنيع الأوانى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات المائية بالقليوبية، يفيد بالقيام بحملة مكبرة استهدفت مصانع بير السلم والمنشات غير المرخصة فى القناطر الخيرية، حيث تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتصنيع الأوانى بدون ترخيص أو موافقات بيئية، وعدم وجود سجل بيئى وتجارى واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، كما تم ضبط مصنعين لتصنيع زيت الطعام مجهول المصدر وبدون ترخيص، وكذا ضبط مصنع لتصنيع الشاى بدون بيانات وترخيص أو موافقات بيئيه ، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر نجحت شرطة المسطحات المائية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، فى ضبط 4 مصانع مخالفة لشروط الوقاية والأمان واستخدام علامات تجارية غير مسجلة بناحية الخرقانية دائر مركز القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية بمدينة القناطر الخيرية، بشن حملة مكبرة لضبط المصانع المخالفة لشروط الأمن والوقاية واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ما يؤدى إلى الأضرار بصحة المواطنين بناحية الخرقانية بدائرة المركز، وتم ضبط مصنع لتصنيع الأستنلس، وآخر لتصنيع الحلويات الجافة، ومصنع لتصنيع الأدوات الصحية، ومصنع لتصنيع الصابون، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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ضبط مصنع للشاى غير مطابق للمواصفات

 

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ضبط مصنع للأوانى غير مطابق للبيئة

 

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ضبط مصنع للأوانى غير مطابق للبيئة

 

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المضبوطات من الشاى
 
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مصانع بير السلم

 

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اجولة الشاى 

 

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ضبط مصنع للشاى غير مطابق للمواصفات

 

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عبوات الزيت

 

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ضبط مصنع للشاى غير مطابق للمواصفات

 

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مصنع الاوانى

 

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مصنع الزيت الغير مطابق للمواصفات

 

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الأوانى المضبوطة

 

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ضبط مصنع للشاى غير مطابق للمواصفات

 

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مصنع الأوانى

القناطر الخيرية

القليوبية

مصانع غير مرخصة

شرطة المسطحات المائية

مدير امن القليوبية

مصانع زيت غير مرخصة

مصنع اوانى غير مطابق للبيئة

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