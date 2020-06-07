اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 10 طن دقيق تم تجميعه بغرض الاتجار به فى السوق السوداء بدمياط

الأحد، 07 يونيو 2020 08:58 م
ضبط 10 طن دقيق تم تجميعه بغرض الاتجار به فى السوق السوداء بدمياط المضبوطات
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بدمياط من ضبط 10 طن دقيق مدعم تم تجميعه بغرض الاتجار به في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

ونجح رجال مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقى رئيس المباحث، والسيد عبيد مفتش التموين خلال حملة موسعة على مخابز بدمياط ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وفارسكور من ضبط 10 طن دقيق مدعم تم تجميعه وتحرر عن ذلك 10 محاضر بواقع محضر لكل مخبز.

وتم تحرير محاضر ضد 3 مخابز بالسنانية و3 مخابز بدمياط الجديدة و4 مخابز بكفر البطيخ ومخبزين بمدينة فارسكور.

تأتى تلك الحملات بتعليمات من اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط واللواء حسام الباز مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعميد هشام رشاد رئيس المباحث بالمديرية لضبط الأسواق والتفتيش على المخابز.


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

التموين

الدقيق المدعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة