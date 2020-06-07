ضبط 10 طن دقيق تم تجميعه بغرض الاتجار به فى السوق السوداء بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بدمياط من ضبط 10 طن دقيق مدعم تم تجميعه بغرض الاتجار به في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

ونجح رجال مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقى رئيس المباحث، والسيد عبيد مفتش التموين خلال حملة موسعة على مخابز بدمياط ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وفارسكور من ضبط 10 طن دقيق مدعم تم تجميعه وتحرر عن ذلك 10 محاضر بواقع محضر لكل مخبز.

وتم تحرير محاضر ضد 3 مخابز بالسنانية و3 مخابز بدمياط الجديدة و4 مخابز بكفر البطيخ ومخبزين بمدينة فارسكور.

تأتى تلك الحملات بتعليمات من اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط واللواء حسام الباز مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعميد هشام رشاد رئيس المباحث بالمديرية لضبط الأسواق والتفتيش على المخابز.