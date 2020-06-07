ضبط مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية فى محافظة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الأحد، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة مكبرة للتأكيد علي غلق المحال التجارية والمقاهي بشوارع مدينة الغردقة، وتم ضبط مقهي يعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وأعلنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الغردقة، ان تنفيذا لتكليفات اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظة البحر الأحمر بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، قامت اليوم حملة شارك فيها العقيد محمود جاد رئيس قسم شرطة المرافق، والرائد محمد سليم، وكيل القسم، والمقدم محمد عصام رئيس مباحث القسم، وحسام عيد مفتش تراخيص الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وفنين ومشرفي المدينة، والتي هدفها تطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق كافة المقاهى والكافتريات والمطاعم غلق تام طوال الفترة التى أعلن عنها لمواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات، وتوقيع غرامات وإجراءات قانونية على المخالفين للقرار.

وأسفرت الحملات اليوم عن ضبط مقهى أثناء العمل بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتم غلق وتشميع ومصادرة الشيش والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بقرار الغلق، وتم تحرير محاضر بذلك لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتستمر الحملات بكافة مناطق المدينه للتأكد من تطبيق القرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى اتخذه ضمن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، على ضروة المتابعة الميدانية المستمرة بخصوص غلق كامل طوال اليوم للمحال والأنشطة التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء والغلق الكامل لجميع المحال و في تمام الساعة الخامسة عدا الصيدليات والسوبر ماركت المخابز.