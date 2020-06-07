صور.. حملات لتنظيم المرور فى المطرية بعد التعديلات وإنشاء محور جديد

كتب سيد الخلفاوى

يشهد حى المطرية شرق القاهرة، أعمال تطوير خاصة محيط ميدان المطرية، حيث يتم إنشاء محور مرورى يصاحبه عدد من التعديلات المرورية التي تعمل على التخلص من التكدس المرورى وتخليص المنطقة من الازدحام .

وفى السياق قاد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حملات بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق بالمطرية لتنظيم حركة المرور وإزالة الإشغالات فى إطار المحاور الجارى تنفيذها فى منطقة المطرية خلال الفترة القادمة مجموعة من الطرق والمحاور لحل مشاكل المرور ومجموعة من الكبارى والتى تنفذها الهيئة الهندسية لربط منطقة المطرية بمصر الجديدة وطريق بنها الحر وأيضا طريق تحيا مصر بروض الفرج .

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه جارى التجهيز لنقل الباعة وسوق الخميس إلى سوق المسلة الجديد فور الانتهاء من أعمال التشطيبات بالسوق الجديد بالمسلة فى إطار توجيهات وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أثناء جولتهما بالمطرية .

تشهد محافظة القاهرة في المرحلة الحالية انطلاقة كبيرة فيما يتعلق بتطوير المحاور المرورية وخلق شرايين جديدة لها لتسهيل الحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل القاهرة ذاتها، من بينها محور المطرية الجديد، حيث يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة.

وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع انشاء تفريعة تربطه بمؤسسة الزكاة والدائري، أما المرحلة الثالثة بالمشروع تبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائري عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة " محور التوفيقية "،وأزالت محافظة القاهرة 37 عقارًا بطريق المحور ووفرت وحدات سكنية بديلة للسكان، والمحور الجديد يساهم بصورة فعالة في تخفيف الضغط المروري على شرق القاهرة.

والهدف الرئيسي للمشروع خلق طرق ربط جديدة بين أحياء القاهرة وبين المحافظة ومحافظات القاهرة الكبرى، حيث يصل المحور ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر، كما يشمل المشروع إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج.

كانت شهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.



