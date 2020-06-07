سكرتير عام محافظة الإسكندرية يتسلم مهام منصبه ويؤكد: ملف مخالفات البناء أولوية

الإسكندرية جاكلين منير

تسلم اليوم عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد، مهام عمله داخل ديوان عام المحافظة، حيث وصل اليوم السكرتير العام لتولى مهام المنصب، وقد عقد لقاء موسعا مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لبحث أهم ملفات الإسكندرية.

وقال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد، إن قرار التعيين بالإسكندرية يأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم أفضل خدمة للمواطن فى أى من محافظات جمهورية مصر العربية، مؤكدا على أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ هذا التكليف، قائلا: "إن شاء الله نكون على قدر المسئولية".

وأشار فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أن الإسكندرية محافظة كبرى مقارنة بمحافظة البحر الأحمر التى كان يشغل منصب سكرتيرا عاما بها، وعلى الرغم من أن كلا منهما محافظات ساحلية ، إلا أن الإسكندرية هى عاصمة مصر الثانية وثان أكبر محافظة بعد القاهرة، قائلا:" إن الفارق كبير خاصة فى مجال تعداد السكان حيث يبلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر نحو 400 ألف مواطن، فى حين يبلغ عدد سكان الإسكندرية نحو 6 مليون مواطن، وهو ما يزيد حجم المسئولية حيث نعمل بالأساس على خدمة المواطن ورفع العبء عنه وتحقيق أفضل خدمة له ."

وحول أهم الملفات التى يحرص على العمل بها بمحافظة الإسكندرية قال :"إن أهم الملفات بالإسكندرية هو ملف البناء المخالف، ومواجهى تلك المشكلة والتصدى لها، بالإضافة إلى ملف المرافق بشكل عام خاصة فى فصل الشتاء والنوات التى تتطلب مجهود أكبر من الأجهزة التنفيذية لمواجهة أى مشكلة خلال تلك الفترة"، بالإضافة إلى ملف القمامة والعمل على تقديم أفضل خدمة لمواطنى الإسكندرية.

وكان أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، والتى شملت تعيين اللواء عبد الفتاح حمدى تمام عطيه سكرتير عام الإسكندرية، واللواء خالد جمعة عبد الرحمن عطية سكرتير عام مساعد الإسكندرية، واللواء محمد عبد الفتاح حمدى تمام، من مواليد محافظة الجيزة فى أكتوبر عام 1963 ، وتولى منصب رئيس مركز و مدينة نقادة عام 2006 ،ورئيس مركز و مدينة قنا عام 2008 ،و رئيس مركز ومدينة شبين القناطر عام 2011 ،ورئيس الإدارة المرزية للرقابة قطاع التفتيش بالوزارة عام 2012 ، و سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الآحمر منذ 2014 وحتى 2016 ، ثم تولى منصب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر.

و اللواء عبد الفتاح تمام حاصل على عدد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1985 ، بكالويورس تجارة (إدارة أعمال ) 1987 ، ودورة تنمية مهارات الادارة المحلية عام 2007 ، وفى مجال الخبرات حاصل على أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2009 ،وأفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2011.