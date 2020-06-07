اليوم السابع
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زيادة موازنة المحكمة الدستورية 10 ملايين جنيه للعام الجديد لتعيين مفوضين جدد

الأحد، 07 يونيو 2020 04:31 م
زيادة موازنة المحكمة الدستورية 10 ملايين جنيه للعام الجديد لتعيين مفوضين جدد المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، علي مشروع موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية 2020/2021 المقدم من المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها والممثل عن الجمعية العمومية للمحكمة بزيادة 10 ملايين جنيه عن مشروع موازنة المحكمة المقدم من وزارة المالية.

 

وطلب المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها وممثل المحكمة، من اللجنة التشريعية بالبرلمان، زيادة الاعتمادات المالية لباب الأجور والتعويضات بمبلغ 10 ملايين جنيه، ليصبح اجمالى المخصص لموازنة المحكمة بنحو 145 مليون جنيه.

 

وذكر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لم تعيين منذ أكثر من 14 عاما أى عضو جديد فى هيئة المفوضين بالمحكمة، وتم تصعيد منهم نواب لرئيس المحكمة ولم يتبقى بها سوى 7 مستشارين، فضلا عن عدم قدرة المحكمة على تعيين قاضيا حتى الآن بالمحكمة وهو ما يحتاج الى زيادة فى الموازنة لتعيين مستشارين جدد فى الهيئة.

 

وكان مشروع موازنة المحكمة الدستورية العليا المقدم من وزارة المالية خصص نحو 135 مليون جنيه للعام المالى 2020/2021، بزيادة 30 مليون جنيه عن العام الماضى الذى كان مخصص لها 115 مليون جنيه فقط وفقا لطلب المحكمة بالزيادة، الا أن مشروع الموازنة المقدم من المحكمة طلب زيادة 10 ملايين جنيه، نظرا لعدم قدرة المحكمة على تعيين قضاة وموظفين جدد، نظرا لحاجة العمل .

أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بزيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية الجديدة 2020/2021.

 

 

 

 


موازنة المحكمة الدستورية العليا

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

مجلس النواب

موازنة المحكمة الدستورية 2021

وزارة المالية

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