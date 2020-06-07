رئيس الوزراء الباكستانى يدعو لـ"الإغلاق الذكى" لمكافحة فيروس كورونا

ورأى - في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الأحد، أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن الإغلاق الكامل يعني انهيار الاقتصاد و ارتفاع حاد في الفقر في الدول الفقيرة، موضحا أن الحل الوحيد هو "الإغلاق الذكي " الذي يسمح بالأنشطة الاقتصادية مع إجراءات التشغيل القياسية.

وناشد المجتمع المدني وأجهزة الإعلام وعلماء الدين خلق الوعي بين الشعب حول خطورة فيروس "كورونا " المستجد وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الجائحة.

وفي السياق ذاته ، دعا وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر، المواطنين إلى إظهار انضباط للسيطرة على وباء "كورونا " في البلاد، معربا عن أسفه لانتهاكات إجراءات التشغيل القياسية خلال شهر رمضان وعطلات العيد.

وحث الوزير الباكستاني - في تصريح له في المؤتمر الصحفي عقده عقب ترؤسه اجتماع مركز العملية والقيادة الوطني بالعاصمة (إسلام آباد ) - المواطنين على ضرورة اتباع توجيهات الحكومة ، مضيفا أن التغلب على الوباء يتصدر قائمة أولويات الحكومة.

بدوره، أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للخدمات الصحية الوطنية الدكتور ظفر مرزا ، بأن الحكومة ملتزمة بضمان الخدمات الطبية للمصابين بفيروس "كورونا " في المستشفيات .