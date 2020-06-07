اليوم السابع
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رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: يجب وقف إطلاق النار فورا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:44 ص
رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: يجب وقف إطلاق النار فورا اسلحة تركية فى ليبيا
كتب سمير حسنى

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دعا ألان بوقيجا رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا اليوم الأحد إلى وقف إطلاق النار فورا ، مؤكدا رفضه التام لأى تدخلات أجنبية فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى، محذرا من التمسك بالحل العسكرى للأزمة الليبية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى، بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبيى المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبين ، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر للحضور إلى القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية  بالأزمة الليبية".

وأضاف الرئيس: "أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع وأقول بكل صدق أن هذين القائدين الليبين قد برهنا خلال اللقاءات التى جمعتهما خلال الأيام الماضية فى القاهرة على رغبتهما الاكيدة فى انفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة فى أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتات عليها كائنا من كان.. فقد اثبتا انهما يضعان نصب اعينهما مصلحة ليبيا وشعبها ، تلك المصلحة الليبية الوطنية تاتى قبل وفوق كل اعتبار، لقد تحليا بالمسؤولية والحس الوطنى حتى امكنا بعون الله وتوفيقه التوصل إلى مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لانهاء الصراع فى ليبيا".

 

 

 
 

ألان بوقيجا

ليبيا

التدخلات الاجنبية فى ليبيا

اعلان القاهرة

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