اليوم السابع
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حاكم ولاية مكسيكية يعتذر عن انتهاكات الشرطة ويتعهد بالبحث عن مفقودين

الأحد، 07 يونيو 2020 07:41 ص
حاكم ولاية مكسيكية يعتذر عن انتهاكات الشرطة ويتعهد بالبحث عن مفقودين المكسيك
رويترز

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اعتذر حاكم ولاية خاليسكو المكسيكية التي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين يوم السبت عن انتهاكات الشرطة وتعهد بالعثور على عدد من الأشخاص الذين قالت تقارير إنهم اختفوا بعد الاضطرابات.

وقال انريك الفارو حاكم ولاية خاليسكو بغرب المكسيك إنه شعر باستياء من قيام الشرطة في مدينة وادي الحجارة عاصمة الولاية بضرب أشخاص كانوا يحتجون يوم الجمعة على موت رجل أثناء احتجاز الشرطة له الشهر الماضي.

وأضاف في مقطع مصور على تويتر "هذا يحرجني ويسيئني ويؤلمني بشكل كبير كرجل من خاليسكو وكحاكم لها".

وبعد الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من عشرة أشخاص اختفوا بعد قيام مسلحين بخطفهم. وقال الفارو إنه أصدر أوامر بالعثور على المفقودين.

وتفجرت احتجاجات ضد انتهاكات الشرطة في مناطق من العالم مستلهمة قضية جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي مات في منيابوليس الشهر الماضي بعد ضغط رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه أثناء اعتقاله.

وساعد موت فلويد في اندلاع مظاهرات احتجاجا على موت عامل البناء جيوفاني لوبيز الذي توفي أثناء احتجاز الشرطة له في خاليسكو الشهر الماضي بعد أن ذكرت تقارير أن رجال شرطة البلدية اعتقلوه لعدم وضعه كمامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.


المكسيك

شغب

احتجاجات

عنصريه

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