اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جو بايدن يشكر كولين باول لإعلان دعمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

الأحد، 07 يونيو 2020 08:52 م
جو بايدن يشكر كولين باول لإعلان دعمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن شكره الشديد لوزير الخارجية الجمهوري السابق كولين باول بعد إعلان الأخير دعمه والتصويت لـ جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأرفق جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبرًا يؤكد فيه وزير الخارجية السابق كولين باول أنه سوف يصوت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلقًا عليه قائلاً: "هذا لا يتعلق بالسياسة. هذا يهم مستقبل بلادنا. ممتن لدعمكم.. وزير باول".

وواصل جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هجومه على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه استخدم كلماته للتحريض على العنف، وإذكاء نيران الكراهية، قائلا :"لا يمكننا منحه 4 سنوات أخرى فى البيت الأبيض".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كلمات الرئيس مهمة، مرارًا وتكرارًا ، استخدم دونالد ترامب بلا هوادة التحريض على العنف، وإذكاء نيران الكراهية والانقسام، لا يمكننا منحه أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض".

شدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، على أهمية هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى 150 يوما على الانتخابات.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نحن على بعد 150 يومًا من يوم الانتخابات، ولم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبدً.. علينا هزيمة دونالد ترامب، وبمجرد قيامنا بذلك، لن نعيد بناء هذا البلد فقط - سنقوم بتغييره سويا.. ساعدونا على تحقيق ذلك".

ويواصل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، متابعا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في التغريدة  التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض كوفيد 19 عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".

 


جو بايدن

اخبار جو بايدن

الانتخابات الرئاسية الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة