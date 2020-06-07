جو بايدن يشكر كولين باول لإعلان دعمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

كتب محمد سعودي

أعرب جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن شكره الشديد لوزير الخارجية الجمهوري السابق كولين باول بعد إعلان الأخير دعمه والتصويت لـ جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأرفق جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبرًا يؤكد فيه وزير الخارجية السابق كولين باول أنه سوف يصوت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلقًا عليه قائلاً: "هذا لا يتعلق بالسياسة. هذا يهم مستقبل بلادنا. ممتن لدعمكم.. وزير باول".

This isn’t about politics. This is about the future of our country. Grateful for your support, Secretary Powell. https://t.co/0xLPyXiIPb — Joe Biden (@JoeBiden) June 7, 2020

وواصل جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هجومه على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه استخدم كلماته للتحريض على العنف، وإذكاء نيران الكراهية، قائلا :"لا يمكننا منحه 4 سنوات أخرى فى البيت الأبيض".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كلمات الرئيس مهمة، مرارًا وتكرارًا ، استخدم دونالد ترامب بلا هوادة التحريض على العنف، وإذكاء نيران الكراهية والانقسام، لا يمكننا منحه أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض".

شدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، على أهمية هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى 150 يوما على الانتخابات.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نحن على بعد 150 يومًا من يوم الانتخابات، ولم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبدً.. علينا هزيمة دونالد ترامب، وبمجرد قيامنا بذلك، لن نعيد بناء هذا البلد فقط - سنقوم بتغييره سويا.. ساعدونا على تحقيق ذلك".

ويواصل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، متابعا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في التغريدة التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض كوفيد 19 عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".