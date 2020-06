جو بايدن يشكر كولين باول لإعلان دعمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

أعرب جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن شكره الشديد لوزير الخارجية الجمهوري السابق كولين باول بعد إعلان الأخير دعمه والتصويت لـ جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأرفق جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبرًا يؤكد فيه وزير الخارجية السابق كولين باول أنه سوف يصوت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلقًا عليه قائلاً: "هذا لا يتعلق بالسياسة. هذا يهم مستقبل بلادنا. ممتن لدعمكم.. وزير باول".

This isn’t about politics. This is about the future of our country. Grateful for your support, Secretary Powell. https://t.co/0xLPyXiIPb