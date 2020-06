جونسون للبريطانيين: اللى عنده أعراض كورونا يعزل نفسه والتزموا بالتباعد

طالب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، البريطانيون الذين يشعرون بأعراض فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بأن يقوموا بالعزل الذاتي لأنفسهم والتقدم للحصول على مجموعة الاختبارات المنزلية، مشيرا إلى أن بلاده نجحت في تجاوز ذروة فيروس كورونا المستجد.

Together we have made it through the peak, but we’re not yet back to normal.



Please continue to #StayAlert, keep 2 metres away from others and wash your hands regularly.



If you have symptoms of coronavirus, self-isolate and apply for a home testing kit: