جامعة بروكسل تطور موقعا إلكترونيا لرصد وتحديد مستوى تفشى كورونا فى البلاد

كتب : أحمد علوى

قال تقرير لشبكة VRT الفلمنكية: طورت جامعة بروكسل الفلمنكية الحرة (VUB) ، موقعا إلكترونيا جديدا، للكشف عن مدى تطور حالات فيروس كورونا في البلديات البلجيكية.

ويعتقد الباحثون أن الموقع الجديد سيكون حاسما في تحديد مستوى تفشي المرض والمصادر المحتملة للعدوى.

في الوقت الحاضر ، تُظهر جميع الآليات والمواقع الأخرى العدد الإجمالي للحالات لكل بلدية ، وليس الوضع الحالي.

في أكثر من 500 بلدية لم يتم تحديد إصابات جديدة في الأيام الأخيرة ،وفي البلديات حيث تحدث العدوى يصاب العديد من الأشخاص.

وقال البروفيسور ديرك ديفروي ، رئيس قسم الطب العام والعناية بالأمراض المزمنة في جامعة VUB ،"إن الموقع هو عبارة عن مساعدة للسماح للبلديات بتعقب مصادر العدوى بشكل سريع وإتخاذ إجراءات أسرع لمنع انتشارها."

وأوضح البروفيسور ،ان الكشف عن الفيروس على المستوى البلدي هو جزء من الحل ،مضيفاً ،إنه يجب أيضًا تطوير نظام مماثل للمدارس والشركات من أجل تعقب تفشي الأمراض الموضعية.

وتقع مسؤولية تعقب مصادر العدوى الجديدة جزئيًا على عاتق متتبعي الإتصال، لكن علماء VUB يقولون أنه من المهم أيضًا أن تدرك البلديات الحالة الحالية للعدوى في منطقتهم.