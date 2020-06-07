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تنفيذ عرض شراء "مودرن بيتومود" بالبورصة بقيمة 460.1 مليون جنيه

الأحد، 07 يونيو 2020 12:07 م
تنفيذ عرض شراء "مودرن بيتومود" بالبورصة بقيمة 460.1 مليون جنيه وليد جمال الدين رئيس شركة مودرن بيتومود
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الشركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء على أسهم الشركة، وذلك لعدد 117.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 460.1 مليون جنيه.
 
وقررت إدارة البورصة المصرية، حذف الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها المدرجة بها (قائمة ب) اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الاثنين، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية رقم 1337 لسنة 2018 بشأن ضوابط العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة الذى تضمن أن يتم العمل بتلك القوائم اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عنها، وفى حالة استبعاد أياً من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمنح مهلة للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة وتستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم، فلا يسمح بالتداول على الورقة المالية فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الأرصدة الحالية خلال فترة ستة أشهر مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.
 
 
وكان مجلس إدارة شركة بيتومود، قد وافق على السعر المعروض من شركة سيكا مصر لكيماويات البناء لشراء 119 مليون سهم، تمثل 100% من رأس المال، ورأت أن السعر المعروض يعد سعراً مناسباً ومجزياً لسهم الشركة، وذلك في ضوء متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض، حيث بلغ 2.372 جنيه للسهم الواحد خلال الستة أشهر من 23 أكتوبر 2019 وحتى سعر إقفال 23 أبريل الماضي، ليزيد السعر المعروض بنسبة 59.78 بالمائة أو 64.84 بالمائة على التوالي عن المتوسط.
 
كانت الشركة قدمت سعراً للشراء سيكون إما 3.79 جنيه للسهم الواحد في حالة عرض عدد من الأسهم يقل عن أو يساوي نسبة 95% من الأسهم المملوكة لمساهمي الشركة المصدرة، أو 3.91 جنيه في حالة عرض عدد من الأسهم يزيد على نسبة 95%.
 
يشار إلى أن شركة بيتومود حققت صافي ربح بلغ 40.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 10.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
 

مودرن بيتومود

شراء مودرن بيتومود

سيكا مصر

اخبار البورصة

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