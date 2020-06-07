تعقيم وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة القوارض والذباب.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، عن تنفيذ حملة تعقيم وتطهير لأحياء مدينة العريش لمكافحة القوارض والذباب .وأوضح بيان الوحدة أن الحملة استهدفت القوارض، ومكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير لمواجهة انتشار فيرس كورونا .وشملت مناطق: الأيابية وشارع العشرين وشارع القاهرة، وشمس ومحكمة العريش الابتدائية ومركز بحوث الصحراء، ومحطات الصرف بحى الأيابية، ومحطة العشرين، وحى الزهور، ومنطقة الخزان، وابنى بيتك وشارع أسيوط، وحى المساعيد، والتعاونيات والشرابجة .

نفذت الحملات تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة، مدير صحة شمال سيناء، وبرئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، وشارك فيها المهندس محمود فايز والمهندسة إلهام عايش، وكمال السيد والسيد السنوسى ومحمد شحاتة وفرج محمود والسيد عبد الغفور، وسعيد متولى وحسن عبدالرحمن وأحمد على ونافذ عبده مسلم وأحمد عبد اللطيف.

كانت قد أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء اليوم، الانتهاء من تنفيذ ندوات توعية صحية بمختلف أنحاء المدينة. وقامت أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة بعقد ندوة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد وعن أهمية تأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة الصعبة وذلك لحماية الجنين والأم من خطورة الفيروس.

عقدت الندوة بمقر الشهر العقارى بالشيخ زويد، وتم مراعاة قواعد التباعد الإجتماعى بالندوة، تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد .كما عقدت ندوة بمقر إدارة رفح التعليمية الملحقة بالمدرسة الثانوية بالشيخ زويد. سبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، تنفيذها حملات توعية استهدفت الأسر والسيدات فى أحياء المدينة .



مشاركون فى حملة تعقيم وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة القوارض



مشاركون فى حملة تعقيم وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة القوارض



تعقيم وتطهير بمدينة العريش لمكافحة القوارض والذباب