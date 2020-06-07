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تشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهمين بالاعتداء على خفيرين بمكتب بريد ام خنان بالمنوفية

الأحد، 07 يونيو 2020 10:52 م
تشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهمين بالاعتداء على خفيرين بمكتب بريد ام خنان بالمنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وذلك لسرعة ضبط المتهمين بالتعدى على خفيرين أثناء قيامها بتأمين مكتب بريد أم خنان، التابع لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك على يد عدد من المسلحين .

وكان خفيران قد تعرضا اليوم للإصابة بطلقات نارية، أثناء قيامها بتأمين مكتب بريد أم خنان، التابع لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك على يد عدد من المسلحين .

وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الخفيرين المكلفين بتأمين مكتب بريد أم خنان بمركز قويسنا، على أيدى عدد من المسلحين وفروا هاربين.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا العام، وجارى إسعافهم، والعمل على العلاج الطبى المناسب لهم .

وأكدت مصادر بمديرية أمن المنوفية، أن سبب التعدى المسلح على مكتب البريد لا يمكن الجزم به، وأنه من أجل الاستيلاء على مكتب البريد، وبخاصة أن الاعتداء تم على الأفراد مباشرة وفروا هاربين.


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