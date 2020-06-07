وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 331 حالة لمواطنين كويتيين، و88 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 196 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 3661 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 315 ألفا و285 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.