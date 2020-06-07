اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 05:21 ص
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تراجع التأييد لحزب المحافظين البريطاني الحاكم مع ارتفاع عدد وفيات كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 ص
تراجع التأييد لحزب المحافظين البريطاني الحاكم مع ارتفاع عدد وفيات كورونا رئيس الوزراء بوريس جونسون
رويترز

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 أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي نشرت في بريطانيا يوم السبت هبوط التأييد لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع تراجع ثقة الناس في أسلوب معالجة الحكومة لجائحة فيروس كورونا.

ولكن من غير المرجح أن تسبب هذه الأرقام قلقا فوريا لجونسون الذي لا يحتاج لإجراء انتخابات قبل عام 2024 بعد الحصول على أغلبية برلمانية كبيرة في ديسمبر كانون الأول.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة من الوفيات في أوروبا جراء مرض كوفيد-19 مع وفاة أكثر من 50 ألف شخص طبقا لحصيلة أجرتها رويترز الأسبوع الماضي بناء على مصادر رسمية.


رئيس الوزراء بوريس جونسون

بوريس جونسون

بريطانيا

الحكومة

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