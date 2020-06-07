تدشين مستشفى ميداني على مساحة 8 آلاف متر مربع بجدة.. صور

كتب محمد سعودي

دشنت مديرية الشئون الصحية بجدة، مستشفى ميداني على أرض مركز جدة للمعارض الذي يتبع الغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، وذلك بالتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية السعودية المعنية.

علي مساحة تبلغ 8000 متر مربع وبطاقة 500 سرير #صحة_جدة دتشن صباح اليوم الأحد التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني و سيعمل المستشفى على إجراءات إستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة و كذلك ممن لديهم أعراض خفيفة ، لحين تماثلهم للشفاء باذن الله . pic.twitter.com/FKMdQ1cVIQ — صـحة جدة (@Jeddahhealth) June 7, 2020

وقالت صحة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المستشفى الميداني سيعمل على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة.



مستشفى ميداني في جدة

تشتمل الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بهدف بواقع 20 سريرًا وذلك للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة، والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى.

ووفقًا لما ذكرته صحة جدة، فإن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع، بطاقته الاستيعابية 500 سرير مُخصص لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة وممن لديهم أعراض خفيفة، وتم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة المراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع.



مستشفى ميداني في جدة (2)

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة السعودية قفزة كبيرة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على أساس يومي، بعد رصد 3045 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 101,914 حالة ، بينما تعافى 1026 ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 72,817 حالة بعد تماثلهم للشفاء، جاء ذلك نقلا عن بيان مقتضب للصحة السعودية عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد.، وسجلت الوزارة 36 حالة وفاة جديدة ، ليرتفع الوفيات إلى 712 حالة، فضلا عن 1564حالات حرجة .



مستشفى ميداني في جدة (3)

أوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن إجمالى حالات الشفاء وصل إلى 71791، وأن إجمالى حالات الوفاة بهذا الفيروس وصل 676 حالة، فيما يواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم من 7 ملايين، كما بات عدد الوفيات على مشارف 400 ألف حالة.