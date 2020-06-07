بنك ناصر يشدد على المواطنين بارتداء الكمامات أثناء صرف المعاشات

كنب مدحت وهبة

أعلن بنك ناصر الاجتماعى انتظام صرف معاشات شهر يونيه بفروع البنك ومنافذ الصرف في هدوء ومن دون أي معوقات مع تنفيذ وتطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وصرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك قد أصدر تعليماته بناء علي توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر يونيه من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات وفقاً لآلية الصرف التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد موضحا ان مواعيد العمل داخل الفروع ايام صرف المعاشات اعتبارا من من الساعة السابعة والنصف صباحا .



واكد عشماوي انه تم في اليوم الاول القيام بالصرف ل 71 ألف مستحق معاش بقيمة 161 مليون جنية من خزينة الفرع بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لعدد 112 ألف بقيمة 169 مليون جنيةكما تم في اليوم الثاني الصرف ل 37 الف مستحق معاش بقيمة 77 مليون جنية من خزينة الفرع بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لعدد 54 ألف عميل بقيمة 69 مليون جنية كما تم في اليوم الثالث الصرف لـ 30 ألف مستحق معاش بقيمة 63 مليون جنية من خزينة الفرع بينما تم السحب من ماكينات الصراف الآلي لعدد 45 الف مستحق معاش بقيمة 58 مليون جنية كما تم فى اليوم الرابع الصرف لعدد 42 الف مستحق معاش بقيمة 90 مليون جنية بينما تم السحب من ماكينات الصراف الالى لعدد 33 الف مستحق معاش بقيمة 39 مليون جنيه



واضاف عشماوي ان البنك يحرص منذ بدء ازمة فيروس كورونا المستجد علي فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93فرعا او الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعد احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري كما تم اتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فوري وذلك حرصا علي سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع .



و ناشد عشماوي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء عمليات الصرف بالمنافذ والالتزام بقواعد التنظيم ومنع التزاحم ومراعاة التباعد الاجتماعي قبل دخول فروع البنك وذلك حرصا علي سلامة وصحة العملاء والعاملين بالبنك منوها علي حرص البنك علي الاهتمام بتطهير وتعقيم الفروع وماكينات الصراف الآلي لتقليل من احتمالات العدوي كما تم ارسال تعليمات لكافة الفروع بسرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص علي عدم وجود اي تكدس داخل الفروع والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيانة الدورية لها.

