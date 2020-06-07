بالكشف الحرارى.. 9 صور لفحص موظفى مدينة بلبيس قبل دخول ديوان المجلس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أنه تشديد للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، كلف وليد سلامه سكرتير عام مجلس مدينه بلبيس، بتطهير وتعقيم مبنى الديوان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ، كما قام بفحص الموظفين و المواطنين على البوابة بالكاشف الحراري.

وأكدت محافظة الشرقية ، استمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالإضافة الى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه، و شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، و تواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .