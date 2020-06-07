اليوم السابع
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انتداب المعمل الجنائى فى حريق مخبز بمنطقة عين شمس

الأحد، 07 يونيو 2020 12:46 م
انتداب المعمل الجنائى فى حريق مخبز بمنطقة عين شمس حريق_ارشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مخبز فى بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. البداية عقب تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا بنشوب حريق داخل مخبز فى عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية والفا سكان بعمارة بشارع المرغني بمصر الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب6 سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.


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