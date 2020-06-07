اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة العامة تحيل المتهمين بالتنمر على الشباب الصينى للمحكمة الاقتصادية

الأحد، 07 يونيو 2020 02:23 م
النيابة العامة تحيل المتهمين بالتنمر على الشباب الصينى للمحكمة الاقتصادية محكمة - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة، بإحالة الدعوى القضائية ضد كل من عبد الناصر عبد الرحيم محمد كحيلة، وأحمد زكريا يحيى على فرغلى، فى القضية المعروفة إعلامية "واقعة التنمر على شاب صيني"، بالطريق الدائرى، عقب تداول مقاطع فيديو سُجل به واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية. 
 
وأوضح أمر الإحالة الذي ينفرد به "اليوم السابع" أن النيابة وجهت للمتهم الأول، عبد الناصر عبد الرحيم محمد كحيلة، امتنع عن توصيل المجنى عليه - ويدعى "سي يونجهاى"-، والذى يحمل جنسية الصينية، وقام بأعمال وأقوال تشير إلى حمله لوباء الكورونا المستجد، نسبة إلى جنسية المذكور، ما تسبب إحداث التمييز على أساس أصله، وهو ما ترتب عليه تكدير السلم العام. 
 
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أحمد زكريا يحيى على فرغلى، قام بتصوير المجنى عليه سي يونجهاى، والذى يحمل جنسية الصينية، حال استقلاليه السيارة مع المتهم الأول وتصوير الشاب عقب ترجه بعبارات من شأنها إحداث التمييز على أساس الأصل وهو ما ترتب عليه تكدير السلم العام.
 
وأوستطردت أمر الإحالة أن المتهم الثاني قام بنشر أخباراً كاذبة بشأن إصابة الشاب الصيني بفيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذى أثار الفزع بين الناس، وكما انه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر عبر الفيس بوك فيديوهات مصورة تنتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاءه، كما تم استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في ارتكاب جرائم التي تم ذكرها. 
 
وقرر أمر الإحالة نسخ صورة من الأوراق يتم التصرف فيها استقلالا تخصص للجنح المرورية، وتقديم أوراق القدية للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها مع إعلان المتهمين بالجلسة.
 
وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة،  تمكنو من القبض على السائق بطل واقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
ودلت التحريات الأولية للواقعة، أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التى حررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
 
وكشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل.
 
ونشرت فيحاء وانج، "فيديو" عبر حسابها بموقع فيس بوك، وعلقت قائلة :"مساء الخير أصدقائي الأعزاء.. التقيت مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائرى بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.. نحن إخوة فى الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا".
 
ووجهت فيحاء رسالتها قائلة: "ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر  وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء فى مصر بلدى الثاني معاضدكورونا لا_للعنصرية".
 
وظهر من خلال الفيديو عدد من الشباب المصرى، قدموا الزهور إلى الشاب ضحية التنمر، كما وجهوا إليه التحية والإعتذار عن ما حدث.
 
يشار إلى أنه انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لشخص آسيوى داخل سيارة، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الآسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة آجرة.
 

الشاب الصينى

التنمر

الدائرى

المحكمة الاقتصادية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسالة بخط يد الشاب الصينى ضحية التنمر: تصرف فردى.. وأتفهم ذعر البعض من كورونا

الخميس، 12 مارس 2020 02:09 م

سائق دائرى المعادى بالتحقيقات: تركت الشاب الصينى خوفا من إصابتى بكورونا

الأربعاء، 11 مارس 2020 04:51 م

جهود مكثفة لضبط باقى المتهمين بواقعة التنمر على الشاب الصينى

الأربعاء، 11 مارس 2020 02:06 م

القبض على سائق واقعة التنمر على الشاب الصينى أعلى الطريق الدائرى

الأربعاء، 11 مارس 2020 01:52 م

فيديو وصور.. المصريون يقدمون الورود للشاب الصينى ضحية التنمر على الدائرى

الثلاثاء، 10 مارس 2020 10:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة