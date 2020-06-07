النيابة العامة تحيل المتهمين بالتنمر على الشباب الصينى للمحكمة الاقتصادية

كتب محمد أبو عوض

أمرت النيابة العامة، بإحالة الدعوى القضائية ضد كل من عبد الناصر عبد الرحيم محمد كحيلة، وأحمد زكريا يحيى على فرغلى، فى القضية المعروفة إعلامية "واقعة التنمر على شاب صيني"، بالطريق الدائرى، عقب تداول مقاطع فيديو سُجل به واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.

وأوضح أمر الإحالة الذي ينفرد به "اليوم السابع" أن النيابة وجهت للمتهم الأول، عبد الناصر عبد الرحيم محمد كحيلة، امتنع عن توصيل المجنى عليه - ويدعى "سي يونجهاى"-، والذى يحمل جنسية الصينية، وقام بأعمال وأقوال تشير إلى حمله لوباء الكورونا المستجد، نسبة إلى جنسية المذكور، ما تسبب إحداث التمييز على أساس أصله، وهو ما ترتب عليه تكدير السلم العام.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أحمد زكريا يحيى على فرغلى، قام بتصوير المجنى عليه سي يونجهاى، والذى يحمل جنسية الصينية، حال استقلاليه السيارة مع المتهم الأول وتصوير الشاب عقب ترجه بعبارات من شأنها إحداث التمييز على أساس الأصل وهو ما ترتب عليه تكدير السلم العام.

وأوستطردت أمر الإحالة أن المتهم الثاني قام بنشر أخباراً كاذبة بشأن إصابة الشاب الصيني بفيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذى أثار الفزع بين الناس، وكما انه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر عبر الفيس بوك فيديوهات مصورة تنتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاءه، كما تم استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في ارتكاب جرائم التي تم ذكرها.

وقرر أمر الإحالة نسخ صورة من الأوراق يتم التصرف فيها استقلالا تخصص للجنح المرورية، وتقديم أوراق القدية للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها مع إعلان المتهمين بالجلسة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنو من القبض على السائق بطل واقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ودلت التحريات الأولية للواقعة، أن السائق أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التى حررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وكشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل.

ونشرت فيحاء وانج، "فيديو" عبر حسابها بموقع فيس بوك، وعلقت قائلة :"مساء الخير أصدقائي الأعزاء.. التقيت مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائرى بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.. نحن إخوة فى الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا".

ووجهت فيحاء رسالتها قائلة: "ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء فى مصر بلدى الثاني معاضدكورونا لا_للعنصرية".

وظهر من خلال الفيديو عدد من الشباب المصرى، قدموا الزهور إلى الشاب ضحية التنمر، كما وجهوا إليه التحية والإعتذار عن ما حدث.

يشار إلى أنه انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لشخص آسيوى داخل سيارة، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الآسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة آجرة.