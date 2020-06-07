النص الكامل لمشروع تعديل قوانين النواب والحقوق السياسية والوطنية للانتخابات

كتب نورا فخرى - محمود حسين

ينشر "اليوم السابع"، نص وتفاصيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية، المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذى أحاله المجلس للجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الجلسة العامة اليوم.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت نهائيا منذ قليل، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى أعمالًا للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019، وذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة، إذ يعد مشروع القانون أعمالا للنصوص الدستورية فى ضوء التعديلات التى وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخى ويمثل إضافة للعمل التشريعي.

ويتشكل مجلس الشيوخ فى ضوء المقترح من 300 عضوا منهم 100 بالانتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضوًا بنظام الفردى و100 عضوًا يعينهم رئيس الجمهورية وذلك أعمالا للنصوص الدستورية .

جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.