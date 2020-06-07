المرشدين السياحيين: لم يصدر حكم نهائى ببطلان الانتخابات ومستمرون فى العمل

كتبت آية دعبس

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن محكمة القضاء الإدارى رفضت، اليوم، استشكال النقابة على الحكم الصادر فى الشق العاجل الخاص بطعن سمير عبد الوهاب عضو الجمعية العمومية بالنقابة، ضد قرار مجلس النقابة بالانتخابات للمجلس الحالى، مشيرا إلى أن الحكم نص على قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتم إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

وأضاف النحلة، فى بيان، أن الحكم لم يأت بحكم نهائى بات، حيث إن الشق الموضوعى تمت إحالته لهيئة مفوضين مجلس الدولة، وينتظر التقرير ثم تحدد جلسة، ويتبع ذلك إصدار الحكم النهائي البات، ويتم التنفيذ وفق منطوق الحكم، وهناك طعن من النقابة ضد نفس ذات الحكم أمام الإدارية العليا، تم إحالته للمفوضين أيضا وينتظر التقرير.

وأشار إلى وجود جلسة خاصة بالشق الموضوعي يوم 25 يونيو الجارى، بخصوص نفس الطعن الصادر بشأنه الحكم، بالإضافة إلى جلسة يوم 14 يونيو الجارى، خاصة بطعن النقابة علي عدم دستورية قرار وزيرة السياحة السابقة بحل مجلس النقابة المترتب عليه طعن عضو الجمعية العمومية ضد النقابة وصدر له الشق العاجل، مؤكدا أن المجلس لن يتخل عن حق أعضاء النقابة أو إرادتهم الحرة التى كفلها لهم الدستور والقانون.

وأكد أن نص الحكم لم يتضمن تسليم النقابة للجنة لإدارة أعمالها، غير أن الحكم في الشق العاجل أمر بوقف ما يترتب من آثار على قرار الدعوة للانتخابات ليس إلا ، قائلا: وعليه يبقي الأمر كما هو عليه، لحين ورود الحكم النهائي البات، بعد الحكم فى الشق الموضوعى.