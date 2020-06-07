اليوم السابع
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القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة ببولاق الدكرور

الأحد، 07 يونيو 2020 08:53 م
القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة ببولاق الدكرور مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، متهما بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وتردد عملائه للحصول على المخدر بمحيط مسكنه.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

  كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.  

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.  

 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

بولاق الدكرور

مكافحة المخدرات

أخبار الحوادث

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