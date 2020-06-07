اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 07:08 م
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العميل الروسى سكريبال وابنته غادرا بريطانيا لنيوزيلندا بعد منحهما هوية جديدة

الأحد، 07 يونيو 2020 06:04 م
العميل الروسى سكريبال وابنته غادرا بريطانيا لنيوزيلندا بعد منحهما هوية جديدة العميل الروسى سيرجى سكريبال وابنته يوليا - أرشيفية
وكالات

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كشفت صحيفة "صنداى تايمز" أن المخابرات البريطانية رحلت العميل البريطانى السابق سيرجى سكريبال إلى نيوزيلندا، ليبدأ هناك حياة جديدة وبهوية أخرى.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن سكريبال وابنته يوليا انتقلا إلى نيوزيلندا بعدما قضيا أكثر من سنة في شقة سرية تابعة لجهاز المخابرات البريطاني MI6.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن سكريبال وابنته تم منحهما أسمين وهوية وسيرة ذاتية ووثائق جديدة إضافة إلى تقديم المساعدة لهما لتمكينهما من بدء حياة جديدة في نيوزيلندا. 

وكانت السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونيرت، صرحت بأن سكريبال وابنته على قيد الحياة لكن مكان تواجدهما يظل في طي الكتمان.

يذكر أن السلطات البريطانية اتهمت موسكو بمحاولة تسميم سكريبال ضابط المخابرات الروسي السابق، الأمر الذي نفته السلطات الروسية جملة وتفصيلا.

 

سيرجى سكريبال

العميل الروسى

بريطانيا

نيوزلندا

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