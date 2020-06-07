السيسى الرئيس الشغيل 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولة غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ملف خاص بمناسبة مرور 6 سنوات على تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم تحت عنوان: السيسى الرئيس «الشغيل».. 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولة



وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: السيسى الرئيس «الشغيل».. 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولة إصلاح اقتصادى.. مواجهة إرهاب.. وعلاقات خارجية متوازنة تولى الرئاسة فى ظل اقتصاد منهار واحتياطى متآكل وإرهاب بالداخل وعلى حدود مصر وعلاقات خارجية متقطعة راهن بشعبيته ورفض تقديم وعود وهمية.. أعاد إصلاح البنية الأساسية للكهرباء والصحة والتعليم والزراعة والطاقة «الإنسان».. عشرات المواقف للرئيس تؤكد انحيازه للطبقات الكادحة زيارة ضحية التحرش بميدان التحرير.. وتقبيل رأس آباء وأمهات الشهداء.. وتكريم هاربة من جحيم «داعش» 7.2 مليار قدم مكعب يوم.. «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية الحقل العملاق اكتشف 2015 ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتى سبتمبر 2018.. ووصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب قبل الموعد المحدد بـ4 أشهر «الكهرباء».. من الانقطاعات إلى التصدير.. 515 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات فى قطاع الكهرباء.. وتشغيل خط الربط مع السودان يفتح الباب للربط مع أفريقيا والخليج السيسى الرئيس «الشغيل».. 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولةتولى الرئاسة فى ظل اقتصاد منهار واحتياطى متآكل وإرهاب بالداخل وعلى حدود مصر وعلاقات خارجية متقطعة«الإنسان».. عشرات المواقف للرئيس تؤكد انحيازه للطبقات الكادحة7.2 مليار قدم مكعب يوم.. «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالميةالحقل العملاق اكتشف 2015 ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتى سبتمبر 2018.. ووصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب قبل الموعد المحدد بـ4 أشهر