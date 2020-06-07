اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 م
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السيسى الرئيس الشغيل 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولة غدا باليوم السابع

الأحد، 07 يونيو 2020 07:34 م
السيسى الرئيس الشغيل 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولة غدا باليوم السابع عدد اليوم السابع الصادر غدا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ملف خاص بمناسبة مرور 6 سنوات على تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم تحت عنوان: السيسى الرئيس «الشغيل».. 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولة

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

السيسى الرئيس «الشغيل».. 6 سنوات من العمل والكفاح لاسترداد الدولة

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السيسى

اليوم السابع

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