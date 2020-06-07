السفارة الأمريكية تعلن تخصيص مصر للطيران رحلة إلى نيويورك الأسبوع المقبل

كتبت رباب فتحى

قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة إنها علمت أن شركة مصر للطيران ستخصص رحلة الأسبوع المقبل إلى مدينة نيويورك، وأشارت السفارة فى تغريدة لها قبل قليل أن الرحلة المقررة إلى مطار كينيدى ستكون يوم الاثنين المقبل 15 يونيو، وستكون متاحة للمواطنين الأمريكيين أو من لديهم إقامة دائمة قانونية أو أى مسافر لديه تأشيرة صالحة للولايات المتحدة.

وقالت السفارة، فى بيان لها، إنها تواصل العمل مع الحكومة المصرية وشركاء السفارة لتحديد أو ترتيب الخيارات المتاحة أمام المواطنين الأمريكيية الراغبين فى مغادرة مصر، وأشارت إلى أن الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة سيتم تحديدها على الأرجح بناء على الطلب للرحلات الحالية.

وقالت السفارة إنها تواصل جمع المعلومات من المواطنين الأمريكيين لتقدير الطلب المستمر على الرحلات المغادرة لمصر.

وذكرت السفارة المواطنين الأمريكيين بضرورة الالتزام بإجراء الحجر المحلية والحظر الصحى لمنع انتشار فيروس كورونا، ومواصلة مراجعة شركات الطيران التجارية لمعرفة المعلومات بشأن الرحلات القادمة التى قد تغادر البلاد.