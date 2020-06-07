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السجن 10 سنوات لعامل شرع فى قتل زوجته ونجله فى سوهاج

الأحد، 07 يونيو 2020 06:52 م
السجن 10 سنوات لعامل شرع فى قتل زوجته ونجله فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.م" عامل بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته "ن.ف.ح" ونجله "م.م" بأن قام بالتعدى عليهما بمطواة قرن غزال وأشعل النيران فى المنزل بدائرة مركز ساقلتة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين  بحضور باهى وزيرى وكيل النيابة بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليها ونجلها الطفل وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خلافات زوجية بينهما أدت إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها المتهم بضرب زوجته المجنى عليها ونجله  بمطواة قرن غزال كما أشعل النيران فى المنزل وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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