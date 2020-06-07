اليوم السابع
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السجن المؤبد لمتهمين بخطف شخص وهتك عرضه بالقوة فى سوهاج

الأحد، 07 يونيو 2020 05:32 م
السجن المؤبد لمتهمين بخطف شخص وهتك عرضه بالقوة فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمين " أ.أ.ص" و"م.أ.ص" بالسجن المؤبد لاتهامهما  بخطف المجنى عليه  " .ر.ع.أ"  بعد التعدى عليه بالضرب وهتك عرضه واغتصابه بالقوة بدائرة مركز ساقلتة.  

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقى رئيس مباحث مركز ساقلته بلاغا  من المجنى عليه مفاده تعرضه للضرب من قبل المتهمين وتهديده بالأسلحة الناريه  وخطفه وتوجها به الى منزل احدهما وقاما بهتك عرضه واغتصابه بالقوة تحت تهديد السلاح  ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين  صحة أقوال المجنى عليه وأن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهما  وبمواجهتهما  اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها الى 15 يوما  وتمت احالة القضية الى  محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .


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هتك عرض

ساقلته

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