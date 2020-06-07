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الداخلية تضبط 125 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الأحد، 07 يونيو 2020 12:48 م
الداخلية تضبط 125 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن مبانى مخالفة _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (125) شخصاً لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات وذلك خلال 24 ساعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتفعيل قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر فى ظل استغلال المحليات لانشغال الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد، وإعطاء تصريحات بالمخالفة.

 


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