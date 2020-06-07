الخطيب يقاضى جهاد نصر الدين بتهمة السب.. والاقتصادية تؤجل لـ13 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف المقدم من "جهاد محمد نصر الدين" على حكم حبسه 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الدعوى رقم 970 لسنة 2019، المقامة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ضد " جهاد محمد نصر الدين الغزالى"، أن المدعى عليه قام بسب وقذف رئيس النادى الأهلى وأسرته، والتعرض لسمعته وتناول أعضاء مجلس إدارة الأهلى بالسب والقذف .

وكانت محكمة الجنح برئاسة المستشار رامى منصور، قضت بحبس أحد الأشخاص ويدعى جهاد محمد نصر الدين الغزالى لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، وكفالة عشرة ألاف جنيه وتغريمه 10 ألف جنيه، و10000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب والتعرض لسمعة أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادى بالسب والشتم بعبارات مسيئة.