اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية: 122 حالة وفاة و1855 اصابة بكورونا بين مواطنى المهجر

الأحد، 07 يونيو 2020 06:24 م
الخارجية الفلسطينية: 122 حالة وفاة و1855 اصابة بكورونا بين مواطنى المهجر كورونا فى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى 122 وفاة، عقب تسجيل 3 حالات جديدة، واحدة في السعودية، واثنتين في مصر.
وأضافت وزارة الخارجية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بين جالياتنا في العالم ارتفع إلى 1855 إصابة، عقب تسجيل 7 اصابات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، واصابتين في مصر، فيما بلغ عدد حــالات التعافي 1033، منها واحدة في أمريكا و8 في البرازيل، و4 في هولندا.
وأشار التقرير الى أن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أفادت بتسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية لكل من : المواطنة عصمت برهم (56 عاماً)، والمواطن عبد الوهاب نجم (79عاماً) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 ، كما أفادت السفارة بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات إلى 7 ، تعافت منها حالة واحدة وحالتان وضعهما مستقر ، كما تابعت السفارة الوضع الصحي لستة مواطنين في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة سلامتهم جميعاً، كما تتابع السفارة مع وزارة الصحة المصرية كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بحالتي الوفاة الجديدتين.
وافادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية بتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن شحته عبد الرازق سليم لافي (66 عاماً) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17، في حين لم تسجل إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الاصابات 41، تعافى منها 7.


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى فلسطين

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