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الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الأحد، 07 يونيو 2020 05:17 م
الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلامطارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمد السيد

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أكدت الحكومة أن امتحان الثانوية العامة يعد من أهم الامتحانات فى مصر، وأن الجميع يرى الجهود التى نبذلها منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مشددة أن امتحان الثانوية العامة امتحان رئيسى ولا يمكن تأجيله بأى شكل من الأشكال.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير التعليم بشأن مستجدات الثانوية العامة، وأكدت الحكومة أنها بذلت مجهواد كبيرا بتوجيهات من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة التعليم ستطمئن كل أولياء الأمور.

 

يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

 

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

 

وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددة على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.

 


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