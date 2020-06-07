الجيش اليمنى يحقق تقدمات مهمة فى جبهة نهم

حقق الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تقدمات ميدانية مهمة فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء، عقب معارك كبدوا خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت مواقع الدخيل والعلق والرماة وصفراء وشنان والاغر والدشوش ، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم ، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية ، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة للمليشيا واستعادة أخرى.
وتشهد جبهتا نجد العتق وجبال صلب جنوبي غرب المديرية مواجهات متواصلة بين الجيش والمليشيا تتكبد خلالها الأخيرة عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.
الجيش اليمنى يحقق تقدمات مهمة فى جبهة نهمالأحد، 07 يونيو 2020 05:54 م
الجيش اليمنى
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حقق الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تقدمات ميدانية مهمة فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء، عقب معارك كبدوا خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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