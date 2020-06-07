اليوم السابع
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التليجراف: جونسون يكشف قريبا خطته لإعادة بناء بريطانيا بعد كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 02:13 م
التليجراف: جونسون يكشف قريبا خطته لإعادة بناء بريطانيا بعد كورونا بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن رئيس الورزاء البريطانى بوريس جونسون قد أمر وزراء حكومته بالإسراع فى بناء مستشفيات جديدة وهو يستعد للكشف عن خطة بشأن كيفية إعادة بناء بريطانيا فى أعقاب جائحة كورونا.

 

 واوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة سيلقى خطابا فى غضون الأسابيع المقبلة سيحدد فيه كيفية الإسراع من خطط البنية التحتية الكبرى للحافظين بما فى ذلك تعهدات ببناء 40 مستشفى جديد وتمويل تحديات للطرق الكبرى فى البلاد.

 

 وأشارت الصحيفة إلى ان الخطاب سيعيد بشكل فعال إطلاق الأجندة الداخلية للمحافظين بعد أشهر من تركيز الحكومة بالكامل على محاربة كوفيد 19. وسيضع الحطاب خريطة لخطط الحكومة لباقى العام بما فى ذلك ميزانية الخريف ومراجعة كبرى للإنفاق. وتهدف خطط جونسون للإسراع فى مشروعات البنية التحتية الكبرى إلى المساعدة فى استعادة الاقتصاد والحد من البطالة فى ظل تحذيرات بأنا لبطالة قد تتجاوز 10%.

 وأخبر رئيس الوزراء زملائه أن تعهد المحافظين بالارتقاء بالبلاد أهم من زى قبل. وفى حين يظل التركيز الأساسى لجونسون هو السيطرة الفورية على الأزمة الحالية، إلا أنه يعتقد الآن أن الوقت قد حان لكى يكون أكثر طموحا فى خططه لتوحيد بريطانيا والارتقاء بها، بحسب ما أفاد مصر بالحكومة البريطانية.

 

من ناحية أخرى، قالت صحيفة صنداي تايمز إن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضا لإباحة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق وهو أمر قاصر حاليا على اليهود وجماعة بروتستانتية تسمى الكويكرز.

 

وأضافت الصحيفة إنه سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج والجنازات داخل الصالات المغلقة وألا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص ابتداء من أول يوليو تموز في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة للصلوات الخاصة اعتبارا من 15 يونيو في إطار خطط سيتم إعلانها هذا الأسبوع.


 


بوريس جونسون

بريطانيا

رئيس الحكومة البريطانية

كورونا فى بريطانيا

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