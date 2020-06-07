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البابا فرنسيس للإيطاليين: لا تحتفلوا بالنصر على كورونا قبل الأوان

الأحد، 07 يونيو 2020 02:48 م
البابا فرنسيس للإيطاليين: لا تحتفلوا بالنصر على كورونا قبل الأوان البابا فرنسيس
رويترز

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حذر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، الإيطاليين من مغبة التخلي عن الحرص في مواجهة فيروس كورونا المستجد قبل الأوان مع تراجع معدلات الإصابة وحثهم على الالتزام بالإرشادات الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وألقى البابا عظته الأسبوعية على عدة مئات في ساحة القديس بطرس وتفاعل مع تصفيق الحضور عندما قال إن وجودهم اليوم، على الرغم من أنه أقل مما كان، يعد مؤشرا على أن إيطاليا تخطت المرحلة الحرجة من الجائحة.

وقال في خروج عن النص المعد سلفا للعظة "احذروا. لا تعلنوا النصر قبل الأوان".

وتوفي زهاء 34 ألفا في إيطاليا بسبب الفيروس، في رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد الوفيات اليومي مما يقرب من الألف قبل شهر إلى 72 أمس السبت ودخلت إيطاليا المرحلة الأخيرة من تخفيف القيود في الثالث من يونيو بالسماح للمواطنين بالتنقل في أنحاء البلاد.

وقال البابا إن لا يجب أن ينسى أحد أن فيروس كورونا لا يزال يحصد العديد من الأرواح في دول أخرى.

 


البابا فرنسيس

كورونا

ايطاليا

فيروس كورونا

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