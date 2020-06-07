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البابا تواضروس يقدم أولى حلقات برنامجه "معا بنفس واحدة".. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 03:27 م
البابا تواضروس يقدم أولى حلقات برنامجه "معا بنفس واحدة".. فيديو قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد أولى حلقات برنامجه "معا بنفس واحدة"، الذى تبثه صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة اونلاين على أن يستمر قداسة البابا فى تقديم البرنامج طوال فترة صوم الرسل وصولا إلى عيد الرسل.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جموع الأقباط فى كل مكان بعيد العنصرة فى تذكار حلول الروح القدس، لافتا إلى أن الكنيسة المسيحية ولدت فى هذا اليوم فى مدينة أورشليم ومنها انتقلت لكل العالم.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى - فى كلمة له تم بثها عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية - إنه فى العهد القديم كانوا يحتفلون فى مثل هذا اليوم بتذكار استلام الناموس، وأن أعداد كبيرة من كل العالم القديم يتجمعون فى أورشليم من جنسيات مختلفة، وهو يشبه يوم اجتماع عالمى من كل الجنسيات وهو اعتياد سنوى يحدث من كل اليهود على مستوى العالم.

ونصح قداسة البابا تواضروس الثانى بضرورة اتخاذ الانسان لكافة التدابير الصحية فى مواجهة وباء كورونا وأن يكون لدينا الثقة أن كل الأمور تعمل معا للأخر، ولكن يجب أن نأخذ كافة الاحتياطات التى تصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وأن نصلى باستمرار فى كل وقت لكى يمنح الله السلام والهدوء للجميع.

وأضاف البابا ، أن ما حدث فى ذلك اليوم كان عبارة عن هبوب صوت رياح عظيم كما ظهرت ألسنة من نار وهى نار ليست حارقة وهو وعد السيد المسيح لهم بان ينتظروا حتى يحل عليهم قوة من العلي، كما كان المظهر الثالث فى هذا اليوم هو التحدث بألسنة، وأن كل منهم صار يتحدث بلغته، وبعدها ألقى بطرس الرسول عظته العظيمة لجموع يصل عددها إلى آلاف الأشخاص وما حدث أن كل شخص بدأ يفهم الكلام بلغته.


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