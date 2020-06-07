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الإسكان: جارٍ رفع كفاءة الطرق بالمناطق السكنية بمدينتى العبور و6 أكتوبر

الأحد، 07 يونيو 2020 10:53 ص
الإسكان: جارٍ رفع كفاءة الطرق بالمناطق السكنية بمدينتى العبور و6 أكتوبر اعمال رصف الطرق
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ استكمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق السكنية المختلفة بمدينة العبور، موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالحي الثاني محلية 34، وذلك في إطار الالتزام بالجداول الزمنية  لتنفيذ المشروعات بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه كلف مسئولى الإدارات المختلفة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا إلزام الشركات العاملة بالمشروعات باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار رفع كفاءة الطرق وأعمال تنسيق الموقع بمنطقة غرب سوميد، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال تباعاً لظهور المدينة  بالمظهر الجمالي اللائق بها.

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد في وقت سابق موقع مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة(62000م2) بالمدينة، والذي يقع في الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين.

وقال المهندس شريف الشربيني، خلال جولته بالموقع: المشروع مصمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مبنى تجارى بمسطح (600م2) مكون من طابقين وصالة انتظار، ومبنى إداري، ومبنى ورش، وكافيتريات لخدمة الركاب، ومظلات للأفراد ومظلات للأتوبيسات خرسانية ومعدنية، ومسجد يضم مصلى للسيدات، وغرف أمن وغرف كهرباء، كما سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي.

وأضاف: يهدف المشروع لربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، بسعة استيعابية حوالي 27 أتوبيسا على مساحة (2600م2)، وعدد 114 "ميني باص" داخلي على مساحة (2870م2)، وعدد 280 "مينى باص" للربط بين  المدينة والمحافظات المختلفة، وعدد 35 مكان انتظار للسيارات الملاكي، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها والمترددين عليها.

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وزاره الإسكان

مشروعات الطرق

المدن الجديده

رفع كفاءه الطرق

فيروس كورونا

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