اليوم السابع
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الأزهر يستنكر الإساءة لأم المؤمنين ويدعو إلى احترام الرموز الدينية

الأحد، 07 يونيو 2020 08:06 م
الأزهر يستنكر الإساءة لأم المؤمنين ويدعو إلى احترام الرموز الدينية مشيخة الازهر
كتب لؤى على

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استنكر الأزهر الشريف بشدة ما صدر عن بعض الأشخاص في لبنان من إطلاق شعارات تسيئ إلى زوجة رسول الله ﷺ وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.

وأكد الأزهر أن أمهات المؤمنين والصحابة -رضي الله عنهم- رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين على اختلاف مذاهبهم لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم .

وقدّر الأزهر الشريف رفض القادة والمسؤولين اللبنانيين لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما يدعو المولى -عز وجل- أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعًا وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار.

وكان قد أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأمهات المؤمنين زوجات سيدنا سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مالهن من فضائل.

تتضمن الحملة التعريف بهن نسبًا ونشأة، ومالهن من مآثر، ومنزلة عالية عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجهودهن في خدمة الإسلام والدّعوة إليه سواء في حياة النبي أو بعد وفاته.

كما تبيّن الحملة إرشاداتهن في جانب الحياة الأسرية للعمل على استقرارها، كذلك الحياة الاجتماعية، وما يجب على المسلم تجاههنّ من حب وأدبٍ مع سيرتهن يناسب قدر صاحبات هذا المقام الشّريف، امتثالًا لما جاء في القرآن الكريم. كما تدعو الحملة إلى الاقتداء بأخلاقهن كأسوة حسنة للمؤمنين وللمؤمنات بوجهٍ عام، والحاجة الشديدة في هذه الفترة لطرحهن قدوة لمجتمعاتنا، كخير قدوة يجب على المسلمين الأقتداء بها بعد سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.


مشيخة الازهر

امهات المؤمنين

الازهر الشريف

اخبار مصر

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