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ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأحد، 07 يونيو 2020 08:00 ص
ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 و شهد أمس السبت،  طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة ، فيما شهدت السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، كان معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة .
 
كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال  وجنوب الصعيد كان الطقس لطيف.

 


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