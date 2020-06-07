ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.4% ليقترب من مستوى 11 ألف نقطة

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 10978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 1630 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 12512 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 4218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 2004 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر للزيوت والصابون، السويس للأسمنت، سماد مصر (إيجيفرت)، 1.7 مليون سهم، 50599 سهم، 172.1 ألف سهم، 49.2 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي العربية للصمناعات الهندسية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 130.5 ألف سهم، 1136 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، 2000 سهم، 6362 سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهمي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد.