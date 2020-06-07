اخصائيه تمريض بحميات المحلة تعلن إصابتها بكورونا وتطلب الدعاء لها ولشقيقتها

الغربية مصطفى عادل

أعلنت هدير توفيق دراز أخصائية تمريض بمستشفي حميات المحلة الكبرى بمحافظه الغربية مقيمة قرية كفر العزيزية مركز سمنود عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت أخصائية التمريض عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفاصيل إصابتها وشقيقتها بالفيروس القاتل وطالبت من أصدقائها وأقاربها بالدعاء لهن بالشفاء.

وذكرت اخصائيه التمريض أنها تسلمت تكليفها بالعمل بالحميات منذ 7 شهور وبدأت منذ عدة أشهر وبداية ظهور أزمه كورونا في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، مضيفه أنها تعرضت لظروف نفسيه قاسيه خلال الفترة الماضية لما شاهدته من معاناة المرضى المصابون بالفيروس القاتل ووفاه عدد من الحالات المصابة بالمستشفى.

وأضافت أن شقيقتها أصيبت بالفيروس وتم عزلها بالمنزل لتلقي العلاج وكانت تقوم علي رعايتها صحيا داخل المنزل منذ11 يوما حتى ظهرت عليها أعراض الإصابه بالفيروس وتم إجراء تحليل للعينات الخاصة بها وجاءت ايجابيه إصابتها بالفيروس، مضيفه انه تم فحص المخالطين لها ولشقيقتها وجاءت النتائج سلبيه.

وطالبت أخصائيه التمريض المصابة بكورونا بالدعاء لها ولشقيقتها بالشفاء وتحسن حالتهن الصحية.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بمحافظه الغربية عن أصابه أخصائيه تمريض بحميات المحلة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعها تحت الرعاية الصحية وتقديم العلاج الخاص بمرضى كورونا لها.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إصابة مراقب صحى بالإدارة الصحية أول المحلة وزوجته ممرضه بمستشفى المحلة العام، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلى وتلقى العلاج فى المنزل.