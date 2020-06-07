كابول (أ ش أ)

أكد النائب الأول للرئيس الأفغانى أمر الله صالح أن نصف أفراد أسرته وموظفى مكتبه أصيبوا بفيروس كورونا التاجى المستجد (كوفيد -19)، جاء ذلك خلال بيان نشره صالح على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، دون الكشف عن العدد الدقيق لأفراد أسرته وموظفي مكتبه الذين ثبتت إصابتهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

ومن ناحية أخرى، قال صالح إن أفغانستان تمر بوقت عصيب وهي من بين الدول التي تضررت بشدة من الفيروس، مضيفا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة مواطني الدولة، لكنه حث امواطنين على اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة؛ من أجل سلامتهم وسلامة أسرهم. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة العامة إن 18.054 شخص على الأقل أصيبوا بالفيروس منذ تفشيه في البلاد، وبحسب بيانات وزارة الصحة العامة، قتل الفيروس حتى الآن حوالي 300 شخص في أنحاء البلاد، بينما تعافى 1585 آخرون.

وكانت وزارة الصحة الأفغانية،أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 30 وفاة و791 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20342، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وكانت كشفت وزارة الصحة الأفغانية أمس، تسجيل 18وفاة و582 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19551، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت أكدت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد فى البلاد إلى 17267 حالة، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد بلغ 1522 حالة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 294 حالة.