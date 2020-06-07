اليوم السابع
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إستمرار حملات فض الأسواق العشوائية و رفع الاشغالات بالشرقية

الأحد، 07 يونيو 2020 04:21 م
إستمرار حملات فض الأسواق العشوائية و رفع الاشغالات بالشرقية فض الأسواق بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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يواصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية ، بالتنسيق مع قوات الأمن ، شن حملات يومية لفض الأسواق الإسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين للحد من الإصابة بفيروس كورونا ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

فقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ، بشن حملة لإزالة اشغالات الباعة الجائلين بشوارع المدينة ورفع كافة إشغالات الخضر والفاكهة والاسماك المتواجدة أمام كوبرى الرى ، ومكتب البريد وشارع الكنيسة ، كما تم فض سويقة بقرية منشاة صهبرة التابعة للوحدة المحلية لقرموط صهبرة وتفريق الباعة والمواطنين والتنبيه بإرتداء الكمامات ، وفض السوق بقرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور ورفع كافة الإشغالات وإخلاء المنطقة .

وقامت رئاسه مركز ومدينة أبوحماد بحمله إشغالات بشوارع المدينة ، أسفرت عن ضبط 70 حالة اشغال وتحرير 10 محاضر ورفع 70 حالة اشغال لبائعى الخضار المتجولون بميدان البنك الأهلى و شوارع ( الجيش،شارع عبد المنعم رياض، خلف مكتب تموين ابوحماد ) .

وفى رئاسه مركز ومدينة بلبيس ، تم فض سوق غيته وسويقه بالبلاشون وفض سويقه بساتين بركات بوحده كفر أيوب سليمان وفض سويقه سندنهور بالوحدة المحلية العدلية ومطاردة باعة جائلين بالزوامل .

وقامت رئاسة مدينة القرين بفض سويقة عشوائية بميدان الشيخة حمدة وتم طرد الباعة الجائلين تحت إشراف السيد رئيس المدينة .

 

 

 


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اخبار مصرية

فيروس كورونا

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