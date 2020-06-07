أسهم البنوك تحول بورصة البحرين للتراجع بنسبة 0.27% بجلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 698.5 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.03% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%، كما تراجعت أسهم شركة عقارات السيف، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.26% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.93%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.99% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.94%.

وكانت شركة البحرين الوطنية القابضة، قد أعلنت عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2020.

فيما أعلنت بورصة البحرين، أنه ابتداءً من يوم الخميس الماضي، إلغاء إدراج أسهم بنك طيب من لوائح البورصة، وذلك بناء على طلب البنك.