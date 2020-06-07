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"أسباب رفع البلاء ".. ندوة لوزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل

الأحد، 07 يونيو 2020 03:04 م
"أسباب رفع البلاء ".. ندوة لوزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة ندوة دينية حول البلاء بعنوان :" "أسباب رفع البلاء "، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجديد الخطاب الدينى ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه من المقرر أن تنقل القناة الثقافية الندوة فى بث مباشر، من مبني الإذاعة والتليفزيون الثلاثاء المقبل ويشارك فيها كل من: "الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، والدكتور محمد ابراهيم يوسف، إمام وخطيب مسجد الحسين رضي الله عنه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن "أسباب رفع البلاء" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي سيتم نقلها إذاعيا وتلفزيونيا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

 وأكد جمعة أن نقل الخطبة سيقتصر على فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره، قائلا: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".


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الأوقاف

وزارة الأوقاف

محمد مختار جمعة

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فيروس كورونا

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