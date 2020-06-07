أخصائية بمستشفى العزل بالشرقية تقود المرضى لممارسة تمارين اللياقة

الشرقية - إيمان مهنى

لجأت أخصائية تمريض بقسم العزل بمستشفى مشتول السوق بالشرقية إلى تمارين اللياقة البدينة للترويح عن مرضى فيروس كوررنا الخاضعين للعلاج بداخلها، لاستعادة نشاطهم.

وأجرت أخصائية التمريض "ليلى" والمرضى التمرين فى ممر بين الغرف، حيث يجلس المرضى على كرسى بين كل واحد والآخر مسافة، الممرضة فى المقدمة، توجه لهم تمارين لياقة بسيطة للترويح النفسى، واختتمت التمارين بطابور مشى بسيط حول الممر.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، قد أعلن خروج 27 حالات شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم اليوم خروج حالات شفاء للمرة الأولى من ثلاث مستشفيات منهم 9 حالات من مستشفى السعديين، و10 من ههيا، وحالة من مستشفى الصوفية المركزى، هذا بجانب 4 حالات من مستشفى العزل بفاقوس، و4 حالات من مستشفى الصدر، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 187 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 107 حالات بعزل الزقازيق، و17 حالة بالصدر، 26 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، و7 بمستشفي الإبراهيمية، 2 بحميات فاقوس، 9 بمستشفي السعديين، و 10 بمستشفي ههيا المركزي، وحالة بالصوفية، كما عبرت المستشفيات عن فرحتها بتمام الشفاء للمرضى كل بطريقته حيث قامت أحدهم باصطفاف الجيش الأبيض وعمل ممر لخروج الحالات، وآخري بتوزيع باقات من الورود، في جو من السعادة والفرحة والسرور، ووسط تصفيق حار، وزغاريد من الفرق الطبية.

وأوضح "مسعود" بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.