CNN: شركة إندونيسية تلغى رحلاتها بسبب عدم اتباع المسافرين لإجراءات كورونا

كتبت رباب فتحى

قال موقع "سى إن إن بالعربي"، إن الناقلة الجوية الإندونيسية "Lion Air" ألغت رحلاتها بعد أسابيع فقط من استئناف رحلاتها الجوية الداخلية، نظرا لوجود مشاكل مع عدم اتباع المسافرين للقوانين المتعلقة بفيروس "كوفيد-19".

واستأنفت مجموعة "Lion Air"، والتي تتضمن أيضاً "Batik Air" و"Wings Air"، رحلاتها ذات المسافات القصيرة ببطء في 10 مايو ، ولكن، لم تستمر تلك الرحلات لفترة طويلة.

وأعلنت الشركة عن إيقاف جميع مساراتها مرة أخرى اعتباراً من 5 يونيو نظراً لوجود مشاكل كثيرة تتعلق بعدم مراعاة الركاب القواعد الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي تتعلق بالتباعد الاجتماعي، والإفصاح الطبي.

وفي بيان صحفي، أطلعت عليه "سى إن إن"، أوضح ممثل لـ"Lion Air" أن العديد من الركاب المحتملين لم يستطيعوا القيام برحلاتهم الجوية لأنهم لم يكملوا المستندات والشروط المطلوبة خلال فترة الإنذار بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وألغت الشركة أيضاً الرحلات الجوية الدولية القليلة التي تقدمها.

وفي ظل الظروف العادية، تقدم الشركة رحلات إلى المملكة العربية السعودية، والصين، وماليزيا، وسنغافورة أيضاً.

واتخذت شركة الطيران، والتي تتخذ من جاكرتا مقراً لها، خطوات لضمان السلامة على متن الطائرة، مثل حظر مقاعد الوسط، وتنظيف الطائرات بعمق، واستبدال مرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة، التي يُشار إليها أيضاً بـ"HEPA" على الطائرات التي يشتبه فيها إصابة أي مسافر بالمرض.

وعند الإعلان عن هذا القرار، أشارت "Lion Air" بالتحديد إلى قلقها على صحة الموظفين، وخاصة على طاقم كابينة الطائرة المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا من المسافرين.

وفي بيان نشرته "Lion Air" في 3 يونيو ، قالت الشركة: "تدعم مجموعة Lion Air الحكومة بما يتعلق بجهود الوقاية من كوفيد-19، وذلك خلال المشاركة الفعالة في تنفيذ البروتوكولات الصحية التي وضعتها وزارة النقل، ووزارة الصحة، وفرقة العمل". وإلى الآن، لا توجد معلومات عن موعد إعادة جدولة هذه الرحلات.

وتعرض الشركة إعادة أموال الركاب الذين حجزوا تذاكرهم بالفعل، ولكنها لا تسمح لأي شخص بإجراء حجوزات جديدة في الوقت الحالي.