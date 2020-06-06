71 مصابا فى مواجهات بين متظاهرين وموالين لحزب الله بلبنان

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أعلنت السلطات اللبنانية أن أحداث العنف والشغب والمواجهات التى وقعت بوسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال المظاهرات والاحتجاجات التى اندلعت اليوم، أسفرت حصيلتها النهائية عن وقوع 71 مصابا.

وذكر الصليب الأحمر اللبنانى أن الإصابات التى تعامل معها على مدى اليوم بلغ عددها 48 جريحا، مشيرا إلى أن 11 مصابا منهم استدعت حالتهم النقل إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، فى حين تم إسعاف 37 شخصا فى الأماكن التى تعرضوا فيها للإصابات.



من جانبه، أشار الدفاع المدنى اللبنانى إلى أن عدد الإصابات التى تعامل معها طوال اليوم بلغ 23 شخصا، لافتا إلى أن عناصر الدفاع المدنى قاموا بنقل 4 مصابين إلى المستشفيات، كما قدموا العلاج والإسعافات اللازمة لـ 19 شخصا آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء التظاهرات الاحتجاجية.



وكانت التظاهرات التى شهدتها العاصمة اللبنانية ظهر اليوم احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية فى البلاد، قد تخللتها بعض المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، حيث استخدم المحتجون الحجارة والزجاجات فى رشق قوات الأمن ومكافحة الشغب والتى ردت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ذات قوة الضغط الكبيرة لحمل المتظاهرين على التفرق.



وتمكنت القوى الأمنية مدعومة من قوات الجيش، من إخلاء وسط بيروت وساحات التظاهر بها، من كافة المتظاهرين والمحتجين، بعد أعمال شغب ومواجهات وكر وفر لم يستغرق وقتا طويلا، حيث طوقت قوات مكافحة الشغب تجمعات المتظاهرين وأطلقت كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع على نحو حال دون تمدد المواجهات ودفع المتظاهرين إلى التشتت والتفرق.